Milano: Bolognini (Lega), insulti Pd a Salvini chiaro segno di nervosismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, dopo che il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che non si candiderà a Milano, da parte del PD gli sono piovuti addosso insulti e offese. Il motivo è molto semplice: il nervosismo del partito di maggioranza della Giunta Sala, la stessa che oggi i cittadini del quartiere Ponte Lambro hanno contestato". Lo dichiara in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini premier, rispondendo alle parole della segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani. "Si tratta - prosegue il coordinatore cittadino della Lega - di quegli stessi cittadini che da giorni, anzi, da anni, aspettano risposte che non arrivano e che hanno ringraziato Matteo Salvini e la Lega per l'attenzione alle periferie abbandonate da Sala e dal Comune". Su una cosa, purtroppo, il PD ha ragione: a Milano c'è molto da lavorare, perché in questi 10 anni di amministrazione targata Partito Democratico troppi quartieri sono stati abbandonati a sé stessi. Quindi, invece di insultare Salvini, il PD attualmente ancora al governo della città si rimbocchi finalmente le maniche e provveda a dare risposte a Milano e ai suoi cittadini e a risolverne i problemi, a partire da quelli delle periferie" conclude Bolognini. (Com)