Capitale: Morassut (Pd), spero che entro 20 settembre si vada avanti con riforma su poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che entro il 20 settembre, data simbolo di Roma Capitale, sia possibile produrre un risultato concreto sulla via della riforma dell'ordinamento della Capitale, in Commissione Affari Costituzionali". Lo scrive in una nota Roberto Morassut, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera dei Deputati, considerato uno dei padri della riforma dei poteri di Roma Capitale. "Sarebbe un fatto importante - spiega Morassut - che nonostante il confronto elettorale prevalesse lo spirito di ascolto reciproco di questi mesi tra tutte le forze politiche e che sembra ora convergere su un possibile testo base comune che introduca per Roma una potestà legislativa speciale. Vedremo. In ogni caso va salutato come un passaggio importante del quale sono particolarmente lieto perché buona parte del mio impegno parlamentare è stato dedicato a questo". (Com)