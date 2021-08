Afghanistan: Di Maio, approntare piano a medio e lungo periodo a sostegno popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, si è detto pronto a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni della società civile per fornire tutto il supporto possibile alla popolazione afgana. Al termine della riunione straordinaria sulla crisi in Afghanistan, convocata alla Farnesina con le organizzazioni della società civile, il ministro ha dichiarato: “Lavoreremo a stretto contatto con le organizzazioni della società civile per dare tutto il supporto possibile alla popolazione afghana. È doveroso approntare un piano di medio e lungo periodo, intervenire per un aumento degli stanziamenti utili ad affrontare la situazione umanitaria e tenere sempre alta l'attenzione sul tema".(Res)