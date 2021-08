Milano 2021: Sala, che Salvini non si candidi non è rilevante per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Francamente io non credo che cambi il fatto che Salvini si candidi o non si candidi, ma com'è giusto che sia ormai sarà un confronto tra i singoli candidati sindaci". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una visita in via Paolo Sarpi, commentando la non candidatura del leader della Lega al consiglio comunale di Milano. "Non è che non mi cambi, però non credo che sia la cosa più rilevante della campagna elettorale" ha aggiunto. "Io guardo la mia parte, la mia strada e le mie liste: delle mie otto liste cinque saranno per il Consiglio e sui singoli Municipi. I Radicali saranno probabilmente sul 50 per cento dei Municipi e Volt e Milano in Salute non saranno sui Municipi. Ho fatto una verifica proprio oggi e sono tutti pronti con gli elenchi per consegnargli. Quindi noi siamo bene avviati" ha concluso Sala. (Rem)