Bielorussia: Polonia inizia la costruzione di una recinzione al confine

- L’Esercito polacco ha cominciato a costruire una recinzione al confine con la Bielorussia. Lo rende noto il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. La costruzione è cominciata nel voivodato della Podlachia, per la precisione nei pressi di Zubrzyca Wielka, a una cinquantina di chilometri a nordest di Bialystok. “Stiamo potenziando il confine. I soldati hanno cominciato a costruire una recinzione alla frontiera polacco-bielorussa”, ha scritto Blaszczak in un messaggio su Twitter. La recinzione, la cui lunghezza totale sarà di circa 180 chilometri, “migliorerà la robustezza del confine e renderà significativamente difficile l’attraversamento illegale”, ha continuato il ministro. Era stato lo stesso Blaszczak lunedì ad anticipare che sarebbe stata eretta una recinzione. “Una nuova recinzione alta due metri e mezzo sorgerà lungo il confine con la Bielorussia. Ulteriori militari saranno impegnati in aiuto alla guardia frontaliera”, aveva dichiarato sempre su Twitter. La Polonia, come la vicina Lituania e la Lettonia, accusa Minsk di usare i migranti come un’arma di pressione su questi Paesi, promuovendo il loro arrivo in Bielorussia e il loro transito attraverso il confine dell’Unione europea. (Vap)