Roma: Mollicone-Ghera (Fd'I), su Lucha y siesta intervengano Anac e Corte conti

- "La Regione Lazio acquista l'immobile di via Lucio Sestio per donarlo ai militanti del partito di cui è componente di punta il presidente della Regione Lazio, in piena campagna elettorale, già occupanti dello stesso stabile. La Corte dei Conti e l'Anac non dicono nulla?". Così in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e Fabrizio Ghera, rispettivamente deputato eletto nel collegio Lazio 1 e capogruppo in Regione Lazio. "Abbiamo sostenuto e sosterremo qualsiasi iniziativa volta al contrasto della violenza sulle donne ma riteniamo di essere di fronte un eccesso di discrezionalità in una strana coincidenza elettorale", conclude.(Com)