© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Algeria: ambasciatore ad Algeri rifiuta convocazione ministro Esteri Lamamra - Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, ha convocato l’ambasciatore del Marocco ad Algeri uscente, Lahcen Abdelkhalek, il quale non ha fatto seguito alla richiesta, considerata “antidiplomatica”. Lo riferisce il portale informativo marocchino “Le 360”, secondo il quale il nuovo ambasciatore del Regno, Mohamed Ait Ouali, non si recherà ad Algeri in seguito alla decisione algerina di interrompere le relazioni diplomatiche. Secondo le fonti citate dal portale marocchino, il ministro Lamamra avrebbe dovuto convocare l’ambasciatore prima della conferenza stampa in cui è stata annunciata la fine del rapporto diplomatico tra Algeri e Rabat. Lamamra ha letto ieri una dichiarazione a nome del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in cui si stabiliva la rottura dei rapporti diplomatici con Rabat. Secondo quanto dichiarato dalla parte algerina, alla base della decisione ci sarebbero gli “atti ostili” del Marocco nei confronti dell'Algeria da metà luglio, in particolare le dichiarazioni a sostegno al diritto all'autodeterminazione della Cabilia, e le affermazioni su rapporti tra Algeria e Iran fatte dal ministro israeliano, Yair Lapid, durante la sua visita in Marocco. Algeri ha anche accusato Rabat di essere dietro gli incendi boschivi che hanno causato decine di vittime e devastato il nord del Paese. Da parte sua, il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha definito “ingiustificata, pretestuosa”, ma tuttavia “attesa” la scelta di Algeri. (segue) (Res)