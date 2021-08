I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviato Onu Kubis incontra presidente Consiglio di Stato, focus su legge elettorale - L'inviato speciale Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Jan Kubis, prosegue il nuovo ciclo di incontri con le parti politiche libiche per salvare la road map che dovrebbe portare alle elezioni parlamentari e presidenziali nella data del 24 dicembre. Ieri, il diplomatico slovacco delle Nazioni Uniti ha incontrato il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, uno dei principali protagonisti della scena libica e personalità considerata assai vicina alla Fratellanza musulmana. Secondo un comunicato diffuso dall’organo consultivo libico, la Camera dei rappresentanti, cioè il parlamento con sede a Tobruk, “non ha rispettato l'Accordo politico in merito all'emanazione della legge elettorale". Mishri, in sostanza, rimpalla al presidente del parlamento Aguila Saleh la responsabilità della mancata approvazione della legge elettorale, invocando il mancato rispetto degli accordi firmati nell’ormai lontano 17 dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco. "La Camera dei Rappresentanti trae ora la sua legittimità dall'Accordo politico e non dalle elezioni del 2014: ma se viola l'accordo, perderà la sua legittimità", ha detto ancora Mishri, secondo quanto riferito in una nota stampa. Il Consiglio di Stato, assicura il comunicato, “ha completato la sua parte” di lavoro “che sarà sottoposta alla Camera dei rappresentanti per l’approvazione”. (segue) (Res)