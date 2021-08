© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arrivati in Toscana i primi afgani: donne, bambini, collaboratori con famiglia degli italiani presenti in Afghanistan. Senza alcun bagaglio, disorientati, hanno trovato nei nostri aerei l'unica via di fuga dalla terribile situazione che si prospettava. Accoglienza è civiltà!". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. (Ren)