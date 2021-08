Africa: Grandi (Unhcr) conclude visita in Sudan e Sud Sudan, trovare soluzioni per i 7 milioni di profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha concluso una visita di tre giorni in Sudan e Sud Sudan chiedendo sforzi concertati per trovare soluzioni durature per quasi 7 milioni di sfollati forzati. Nei suoi colloqui con le autorità, afferma l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in una nota, Grandi ha esortato a continuare a sostenere il processo di pace, e in particolare l'iniziativa concordata dai due governi sotto gli auspici della piattaforma di supporto dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) con il sostegno dell'Unhcr che mira a trovare soluzioni durature per i rifugiati, gli sfollati interni, i rimpatriati e le comunità di accoglienza in Sudan e Sud Sudan. Durante la sua visita di due giorni in Sudan, Grandi ha incontrato il primo ministro Abdalla Hamdok, che è anche il presidente di turno dell'Igad, con il quale ha discusso su come i due Paesi possano lavorare insieme per guidare il processo di ricerca di soluzioni durature e sostenibili per le loro popolazioni sfollate nella regione. (segue) (Res)