Africa: Grandi (Unhcr) conclude visita in Sudan e Sud Sudan, trovare soluzioni per i 7 milioni di profughi (2)

- In Sud Sudan, l'Alto commissario ha incontrato il presidente Salva Kiir nella capitale Giuba, dove ha discusso della necessità della pace per trovare soluzioni durature per la popolazione sfollata del Paese. “Tornare a casa è una soluzione ma non è l'unica. La strada per fornire soluzioni sicure e sostenibili può essere molte, ma l'iniziativa deve garantire che se qualcuno sceglie di tornare da solo in Sud Sudan o se rimane sfollato, può farlo con dignità e senso di appartenenza", ha affermato. Dopo la firma dell'Accordo di pace rivitalizzato nel 2018, quasi 300 mila rifugiati sud sudanesi sono tornati spontaneamente nel Paese, con oltre 1 milione di sfollati in più all'interno del Paese che sono tornati alle loro case. “Questa iniziativa è un'opportunità unica per porre i rispettivi governi e gli sfollati al centro della pianificazione per il futuro e quindi richiederà sforzi concertati per garantire la loro stabilità e sicurezza durature”, ha aggiunto Grandi, sottolineando che l'Unhcr continuerà a lavorare con i governi del Sudan e del Sud Sudan e a fare affidamento sul sostegno della comunità internazionale dei donatori per aiutare i rimpatriati e coloro che sono ancora sfollati a vivere in sicurezza e dignità. "Le soluzioni devono essere trovate nell'ambito del processo di pace", ha concluso. (Res)