- Brasile: 30.872 nuovi casi in 24 ore, media contagi Covid mai così bassa dal 14 novembre - In Brasile sono stati registrati 30.872 casi di contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute. Sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 20.614.866 casi. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 28.258 contagi quotidiani, in calo dell'11 per cento rispetto alle precedenti due settimane. Si tratta del dato più basso dal 14 novembre 2020, mese in cui si sono registrati i numeri più bassi da inizio pandemia. Il record della media di casi è stato registrato il 23 giugno 2021 con un valore di 77.295. (segue) (Res)