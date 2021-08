© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: 324 vittime di attacchi armati tra il 2020 e il 2021 - Tra il 2020 e il 2021 si sono registrati in Colombia 63 attacchi armati, che hanno provocato la morte di 324 persone. Lo rende noto la procura della Colombia, secondo cui il 68 per cento dei casi è stato chiarito. Antioquia, con 68 vittime, è il dipartimento più colpito, seguito da Narino, con 36 vittime e Cauca con 34 vittime. Questi dipartimenti, si legge in un comunicato della procura, concentrano il 50,32 per cento delle vittime totali. Gli omicidi sono attribuiti a organizzazioni criminali come Clan del Golfo, Los Caparros, dissidenti dell’Eln, La Agonía, Los Rastrojos e Los Pájaros. Secondo la procura almeno 55 presunti membri di queste organizzazioni sono stati arrestati nel quadro delle indagini. (segue) (Res)