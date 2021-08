Pakistan-Tagikistan: ministro Esteri Qureshi a Dushanbe, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Mahmood Shah Qureshi, è arrivato oggi in Tagikistan per una breve visita incentrata in particolare sulla situazione in Afghanistan. Lo rende noto il servizio stampa del ministero degli Esteri di Dushanbe. Qureshi ha incontrato l’omologo Sirjiddin Muhriddin, con il quale ha parlato anche di cooperazione bilaterale e dell’organizzazione del vertice dei capi di Stato dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che si terrà a Dushanbe dal 16 al 17 settembre prossimi.(Res)