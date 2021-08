Somalia: esercito, 90 miliziani di al Shabaab uccisi nel raid aereo condotto ieri dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza testimoni locali citati dai media somali avevano riferito che i miliziani avevano ripreso il controllo della città dopo aver effettuato un attacco suicida contro un'unità delle forze speciali governative, note come Danab e Darawish (addestrate dagli Stati Uniti). Al Shabaab, tramite la sua emittente "Radio Andalus", ha rivendicato l'azione e la cattura della città, aggiungendo di aver sequestrato 14 auto e 10 pick up muniti di armi. Amara è una città strategica che si trova lungo la strada che conduce alla città costiera di Harardera, altra roccaforte storica di al Shabaab. L'esercito somalo ha lanciato un'operazione di sicurezza contro al Shabab nella regione di Mudug il mese scorso. Negli ultimi due mesi le truppe dell'Sna hanno lanciato una controffensiva centrale nel tentativo di riprendere il controllo delle vaste aree rurali della Somalia centrale e meridionale ancora in mano ai jihadisti. (Res)