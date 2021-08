Fisco: Ricchiuti (Fd'I), riforma impantanata in commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Però ci sono altri nodi da affrontare - precisa Lino Ricchiuti -, come quello delle utenze e dei costi Tari. Bisogna chiedersi per quale ragione una busta di rifiuti, ormai tutta differenziata, o accendere una lampadina in un negozio debba continuare a costare 2-3 volte rispetto a quella di una abitazione? Queste differenze tra "uso privato e commerciale" sono state introdotte in un contesto storico ed economico completamente diverso, quando non c'era il commercio on line (anche se i privati sui social vendono di tutto di più in barba al fisco) e non si era circondati dai centri commerciali. Senza parlare, poi, della questione dello stralcio al 10 per cento di tutte le cartelle esattoriali, nessuna esclusa, e dei giudizi pendenti nelle commissioni tributarie, la maggior parte dei quali sono dovuti agli studi di settore, di cui conosciamo benissimo i danni prodotti oltre all'alta percentuale di vittoria dei contribuenti, in particolare di coloro che hanno liquidità per gestire contenziosi così lunghi e comunque onerosi. Stralcio che per chi lo decidesse significherà, ovviamente, accettare la decurtazione dal proprio salvadanaio pensionistico non danneggiando nessuno. Ma dinanzi a questi temi di cosa si sta discutendo nella riforma fiscale? Di ritoccare di qualche punto l'Irpef. Senza dubbio, ogni centesimo che resta in tasca alle attività produttive è benedetto, ma i ritocchi a un quadro mal dipinto lo lasciano pur sempre un pessimo quadro. Insomma, va bene dare un sostegno a chi non ha lavoro ed ha famiglia da mantenere, ma non si può continuare con i bonus a pioggia senza nessuna visione della realtà. Liberare seriamente chi crea ricchezza e posti di lavoro in questo Paese non dovrebbe avere la priorità?", conclude Ricchiuti. (Com)