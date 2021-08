Maltempo: Patriarca (FI), Regione Campania dichiari stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania dichiari lo stato di calamità naturale dopo il violento temporale che, la notte scorsa, si è abbattuto sul comprensorio stabiese e sui Monti Lattari. Non possiamo permettere che interi settori economici, come quelli legati all'agricoltura e al florovivaismo, subiscano ulteriori danni dopo quelli patiti causa Covid". A chiederlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania. "Agli operatori economici e agli imprenditori che, in queste ore, sono alle prese con la dolente conta delle perdite bisogna offrire ristori immediati - ha concluso Patriarca - Sostegni certi e veloci per impedire che la operatività di comparti, che offrono lavoro e sostentamento a centinaia di famiglie, subiscano ridimensionamenti poi difficili da recuperare nel breve periodo". (Ren)