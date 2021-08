Speciale scuola: Salvini, modello Marche a livello nazionale, 500 mila test per insegnanti e alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre chi amministra i territori “impazzisce per trovare soluzioni, e quella delle Marche lo proporremo a livello nazionale, poi ci sono rave party di dieci mila persone”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvivi, ospite del programma “Agorà estate”, su Rai 3. “Ringrazio la Regione Marche – ha affermato Salvini - mi ha scritto l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini, che insieme all’assessore alla sanità, Filippo Santamartini, entrambi della Lega, hanno acquistato 500 mila test salivari per gli alunni e gli insegnanti per la riapertura delle scuole. È la soluzione più intelligente, che non obbliga nessuno a far niente, che controlla chiunque entra a scuola la mattina, bloccando eventuali focolai”, ha concluso Salvini. (Rin)