Speciale scuola: Pd, servono provvedimenti su assegnazioni cattedre, ritardi penalizzano docenti e studenti

- Il ministero dell’Istruzione deve prendere “provvedimenti urgenti per evitare che, a causa dei ritardi degli uffici regionali, i vincitori del concorso straordinario perdano la cattedra che spetta loro di diritto”. Lo rende noto un comunicato stampa del Partito democratico, che riferisce i contenuti di una interrogazione parlamentare al ministro Bianchi depositata dai deputati Pd Lucia Ciampi e Walter Verini e relativa alla possibile esclusione per l’anno accademico che sta per iniziare per numerosi docenti di alcune materie, in particolare di Filosofia e Scienze umane e di sostegno. “I termini procedurali previsti per l’assegnazione delle cattedre stanno per scadere e le inadempienze del ministero – affermano i deputati del Pd - si ripercuoteranno non solo tra gli insegnanti vincitori di concorso ma anche negli studenti che potrebbero non avere docenti stabili necessari per garantire una efficace continuità didattica; già potenzialmente a rischio a causa della pandemia. E’ quindi necessario un intervento che proroghi, come già previsto per altre tipologie di concorsi, la data pubblicazione delle graduatorie”, concludono Ciampi e Verini. (Com)