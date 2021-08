L'Aquila: Perdonanza 2021, oggi "Il racconto" di Gigi D'Alessio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sua vita di artista e un pezzo dell'infinita e straordinaria musica napoletana passeranno sotto la lente d'ingrandimento di "Il racconto", il concerto che Gigi D'Alessio terrà questa sera al teatro del Perdono, davanti alla basilica di Collemaggio, nell'ambito della terza giornata della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30 e sono ancora disponibili dei posti, da prenotare attraverso la piattaforma raggiungibile dalla pagina iniziale del sito www.perdonanza-celestiniana.it. Si tratta di una vera e propria ricostruzione di due percorsi, quello di D'Alessio e quello della musica partenopea che, ovviamente, si intrecciano tra loro. Il cantautore eseguirà brani della sua lunghissima carriera ("Quanti amori", "Non mollare mai", eccetera), ma si esibirà anche in canzoni storiche napoletane, utilizzando il repertorio di autori famosissimi, tra cui Renato Carosone. Sul palco sarà affiancato da Arisa, che canterà pezzi scritti proprio da Gigi D'Alessio ("Potevi fare di più" ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo). Con loro interagirà il rapper Clementino. Come nella serata di apertura, quella di ieri, i protagonisti del concerto di domani saranno accompagnati dall'Orchestra del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila diretta dal direttore artistico della Perdonanza, il maestro Leonardo De Amicis. (segue) (Gru)