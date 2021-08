Slovenia: Covid, inasprite le misure per dipendenti che non effettuano test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha inasprito le misure per i dipendenti scolastici che si rifiutano di sottoporsi ai controlli per scongiurare un contagio da Covid-19. La condizione Pct (malato, vaccinato, testato) è in vigore per tutti i dipendenti del settore scolastico. Questo significa che coloro che non sono stati vaccinati o non sono guariti dal Covid devono essere testati ogni settimana, come stabilito dall'ultima circolare del ministero dell'Istruzione di Lubiana. La terza ipotesi, ovvero il test da eseguire ogni settimana, è obbligatorio pena il licenziamento. Prima del licenziamento verrà emesso un avvertimento scritto e lo stesso avverrà se il dipendente rifiuta di indossare la maschera protettiva. Se invece è lo studente a non indossare la mascherina, quest'ultimo non è passibile di divieto di ingresso in aula, ma il preside deve informare i genitori di tale violazione e sottoporre il caso all'ispezione scolastica. (segue) (Seb)