Slovenia: Covid, inasprite le misure per dipendenti che non effettuano test (2)

- L'ingresso nelle scuole e negli asili della Slovenia sarà consentito solo a coloro che soddisferanno la cosiddetta condizione Pct (P-guariti, C-vaccinati, T-testati) come misura contro la diffusione del Covid-19, come spiegato lo scorso 23 agosto in una conferenza stampa a Lubiana il sottosegretario alla Salute Damir Orehovec. "Per quanto riguarda l'accesso all'interno (degli asili nido), suggeriamo a coloro che non soddisfano le condizioni di consegnare il bambino all'ingresso dell'edificio stesso. Questa è una pratica che viene già seguita in molti asili nido". La nuova ordinanza in Slovenia prevede che per lo svolgimento delle attività di istruzione la cosiddetta condizione Pct debba essere soddisfatta da tutte le persone che lavorano nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie, nelle istituzioni per l'educazione dei bambini e adolescenti con bisogni speciali, nelle scuole di musica, nelle case dello studente, nelle scuole superiori. Il provvedimento riguarda le persone che hanno più di 15 anni. I dipendenti possono svolgere l'attività lavorativa anche se non vaccinati o guariti ma a patto che eseguano un test settimanale antigenico per verificare la negatività al virus. Il decreto ha una validità di sette giorni a partire da oggi. (Seb)