Moldova: ministro Esteri conferisce ad ambasciatore Ue la medaglia al "Merito diplomatico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, ha conferito all'ambasciatore dell'Ue a Chisinau, Peter Michalko la medaglia al "Merito Diplomatico" prima classe, in segno di apprezzamento per gli sforzi compiuti verso il cammino europeo della Moldova. Questa è la più alta onorificenza del ministero degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova. Lo riferisce la diplomazia moldava con un comunicato. Durante l'incontro, il ministro degli Esteri moldavo ha sottolineato che l'ufficiale europeo, durante il suo mandato a Chisinau, "ha dato un contributo significativo al rafforzamento dello stato di diritto, al sostegno delle riforme e alla costruzione di istituzioni democratiche forti, veramente europee, che lavorano a beneficio dei cittadini". Peter Michalko termina il suo mandato come capo della delegazione dell'Ue in Moldova alla fine di agosto. Il diplomatico assumerà la carica di ambasciatore dell'Ue in Azerbaigian. (Rob)