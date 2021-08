Ita: Giorgetti, nasce sostenibile ma nessuno ha sfera cristallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Ita "nessuno ha la sfera di cristallo, siamo in un settore, quello del trasporto aereo, e in una fase post pandemica, in cui nessuno può dire se avrà o meno successo". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, a margine del meeting di Rimini. "Alitalia - ha aggiunto il ministro - era una compagnia, di fatto, fallita, cui è subentrata l'amministrazione straordinaria. Le regole per cui lo Stato, in maniera eccezionale, può fare impresa sono regolate dalla Commissione europea. Ita nasce con la volontà del governo di volare con le proprie ali e con una conformazione economicamente sostenibile", ha concluso Giorgetti. (Rin)