Milano: De Corato (Fd'I), grave che Sala abbia invitato in Comune rapper con pedigree pieni di reati

- "Come già avevo detto all'epoca dei fatti, è grave che Sala abbia invitato e ricevuto, ad aprile scorso, in Comune i due rapper Rondo e Sacky, appartenenti alla crew '7 zoo' di San Siro, con pedigree pieni di reati" commenta in una nota Riccardo De Corato, membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Palazzo Marino è la casa di tutti i milanesi e serve il dovuto rispetto. Adesso, uno dei due ospiti di Sala, insieme al collega Baby Gang (destinatario anche di un foglio di via firmato dal Questore di Rimini), è stato colpito dal Daspo Willy emesso dal questore di Milano che gli vieta l'accesso in discoteche e locali pubblici di Milano in seguito a dei disordini avvenuti lo scorso 12 agosto all'esterno dell'Old Fashion oltre che, solo lui, di un avviso orale" afferma. "Che esempio è, soprattutto per i giovani, vedere che un ragazzo come Rondo con precedenti di polizia per rissa, lesioni, minaccia, furto e danneggiamento, denunciato il 29 agosto 2020 per aver pubblicato un video su Instagram nel quale saltava sul cofano di una volante impegnata in un intervento a San Siro e, un mese prima a Santa Margherita ligure, per rissa, istigazione a delinquere, lesioni, venga ricevuto in pompa magna dal primo cittadino milanese? Come può giustificare Sala l'aver invitato dei delinquenti a Palazzo Marino? Anche Baby Gang ha un curriculum invidiabile: rissa, ricettazione, rapina, lesioni, porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e violazione del foglio di via da Milano. Per lui una condanna a 10 mesi per lesioni (2017) e a tre anni per rapina (2018). Non sono certo questi i giovani da esaltare e da rendere esempi positivi per le nuove generazioni!", conclude De Corato.(Com)