Argentina: governo crea Ente nazionale di controllo dell'Idrovia Paraguay-Paranà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione dell'Ente sarà affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 15 membri, che avranno carattere "ad honorem" e che saranno nominati dal potere esecutivo. Il presidente del cda è designato dal capo di Stato, mentre gli altri membri del cda sono in rappresentanza del ministero dei Trasporti, di quello dell'Interno e di quello dello Sviluppo. Rappresentate nel cda anche le province lungo le quali scorre l'idrovia. Il decreto stabilisce inoltre che le tariffe e i pedaggi fissati in ragione delle concessioni saranno percepiti dall'Ente per conto del concessionario o dei concessionari e rimessi a questi previa detrazione degli importi corrispondenti. (segue) (Abu)