Argentina: governo crea Ente nazionale di controllo dell'Idrovia Paraguay-Paranà (3)

- Nel mese di luglio il governo Fernandez, ha nazionalizzato l'idrovia per il periodo di un anno ponendo fine alla concessione delle opere di dragaggio e segnalazione del canale da parte della società belga, Jan de Nul. La decisione è stata presa in attesa di approntare una nuova gara di appalto che tenga conto "dell'importanza strategica dell'idrovia per lo sviluppo economico della Repubblica Argentina" e che garantisca "la libertà di navigazione a condizioni competitive". La denominata "idrovia", canale navigabile che scorre per 3500 chilometri lungo i fiumi Paranà e Paraguay, e infatti la principale rotta commerciale delle materie prime (in particolare soia e grani) provenienti oltre che dall'Argentina anche dal Brasile, dalla Bolivia, dal Paraguay e dall'Uruguay. (segue) (Abu)