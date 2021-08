Argentina: governo crea Ente nazionale di controllo dell'Idrovia Paraguay-Paranà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 70 per cento delle esportazioni argentine viaggia lungo il tragitto dell'idrovia dove transitano oltre 6 mila navi all'anno e che sbocca nell'oceano Atlantico dall'estuario del Rio de la Plata. Il governo dell'Argentina mira a rivedere le condizioni di concessione anche in vista di nuovi interessi strategici che puntano a potenziare il volume esportabile e a rendere maggiormente competitivo il porto di Buenos Aires rispetto a quello uruguaiano di Montevideo come terminal di accesso alle rotte atlantiche. In questo senso si inserisce anche il progetto dell'esecutivo per la messa in funzionamento di una nuova rotta di accesso al Rio de la Plata, il canale Magdalena, destinata a permettere la navigazione e l'accesso di imbarcazioni ad alto pescaggio nei porti della provincia di Buenos Aires (Buenos Aires, Dock Sud e La Plata) e migliorare l'interconnessione con altri terminali in diretta competenza con lo scalo uruguaiano sulla sponda opposta. (segue) (Abu)