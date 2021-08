Argentina: governo crea Ente nazionale di controllo dell'Idrovia Paraguay-Paranà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Fernandez sta approntando un appalto da 300 milioni di dollari per il dragaggio di una nuova rotta di accesso al Rio de la Plata. L'opera è destinata a permettere la navigazione e l'accesso di imbarcazioni ad alto pescaggio nei porti della provincia di Buenos Aires (Buenos Aires, Dock Sud e La Plata) e migliorare l'interconnessione con altri terminali. A questo fine il ministero dei Trasporti ha creato l'Unità esecutiva speciale (Ues) del Canale di Magdalena, che avrà il compito di assistere nella preparazione dei termini della gara per l'aggiudicazione dei lavori di dragaggio e manutenzione. L'unità sarà composta da funzionari portuali e dell'area dei trasporti e realizzerà gli studi e le relazioni necessarie per l'audizione pubblica. Sebbene non sia stata ancora fissata una data per il bando di gara, l'obiettivo è quello di ultimare lavori entro un periodo non superiore a due anni corrispondente al mandato assegnato all'unità esecutiva. (segue) (Abu)