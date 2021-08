Iraq-Francia: Macron atteso in visita dal 27 agosto, parteciperà a conferenza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in visita in Iraq dal 27 al 29 agosto per partecipare a a una conferenza regionale e incontrare i rappresentanti del governo iracheno. Lo ha riferito oggi un portavoce dell'Eliseo. Macron "arriverà a Baghdad venerdì sera. Sabato mattina terrà dei negoziati con il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi e il presidente Barham Salih", ha detto il portavoce. Macron discuterà delle relazioni franco-irachene e della situazione politica in Iraq, oltre a sottolineare l'importanza di continuare a contrastare il terrorismo, ha spiegato il portavoce. La delegazione guidata dal capo dello Stato francese parteciperà anche a un vertice sulla sicurezza regionale co-organizzato da Parigi e Baghdad, con i Paesi confinanti con l'Iraq invitati come partecipanti. Oltre a Baghdad, l'agenda di Macron prevede delle visite nelle città irachene del nord di Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, e Mosul. L'ultima visita di Macron in Iraq si è svolta nel mese di settembre dello scorso anno. (Frp)