Reddito cittadinanza: Giorgetti, applicare integralmente norma altrimenti non regge

- Il reddito di cittadinanza "deve essere applicato integralmente, e allora ha un senso", se manca la parte sulla revoca in caso di declinazione delle offerte di lavoro, "che mi rendo conto che in fase di lockdown e pandemia è risultata complicata, non può reggere". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, a margine del meeting di Rimini. "Il reddito di cittadinanza - ha spiegato Giorgetti - prevedeva che ai beneficiari venissero offerte delle possibilità di lavoro, alla declinazione delle quali era subordinata la revoca del reddito". (Rin)