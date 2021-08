Mafia: Radicali, Roma confiscata, nostra delibera unico strumento per contrastare cosche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati o confiscati alla mafia elaborata dal Ministero della Giustizia evidenzia come la Provincia di Roma sia la prima in Italia per numero di beni confiscati nel biennio 2019-2021. La salvaguardia della salute dell'economia della nostra città è un tema centrale di governo del territorio sul quale la politica fatica a cambiare paradigma. Per questo abbiamo in corso una raccolta firme su delibere di iniziative popolari antiproibizioniste per chiedere che la Capitale si attivi presso il Parlamento per chiedere un cambio delle politiche sulle droghe che si sono rilevate finora fallimentari". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma.