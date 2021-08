Mafia: Radicali, Roma confiscata, nostra delibera unico strumento per contrastare cosche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ben 4.647 i beni sottoposti a confisca: il 25 per cento del totale dei beni confiscati in Italia, quasi il doppio di quelli confiscati nella città di Palermo e tre volte i beni confiscati nella città di Napoli. Dati allarmanti - continua Barilli - che confermano come il territorio della città di Roma sia attraversato da una sempre maggiore presenza delle cosche mafiose. Come sottolineato dalla relazione della Procura della Repubblica di Roma in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, l'obiettivo principale delle cosche è 'la progressiva penetrazione nel tessuto economico e imprenditoriale del territorio'. 60 anni di politiche proibizioniste sulle droghe non hanno ottenuto il risultato di eliminare il traffico illecito degli stupefacenti, al contrario i consumi sono aumentati e le cosche, attraverso strategie di non belligeranza, si stanno mangiando interi pezzi di città e di società. Eppure il tema è completamente assente dal dibattito tra i candidati sindaco e tra le forze politiche che si candidano a governare Roma. Di certo non saranno gli stornelli nelle periferie a scalfire il potere mafioso". (Com)