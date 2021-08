Difesa: Forze israeliane pronte a potenziali scontri con Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) si preparano a un potenziale scontro con i palestinesi lungo la linea di demarcazione con la Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale l’esercito israeliano ha inviato truppe aggiuntive per garantire la sicurezza dell'area. A seguito della tensione crescente degli ultimi giorni tra Israele e l’enclave palestinese, il partito-milizia palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, ha indetto per oggi alcune proteste. Nei giorni scorsi, le Idf hanno effettuato alcuni raid aerei sulla Striscia di Gaza, in risposta ai palloni incendiari lanciati da Gaza verso il sud di Israele dei giorni precedenti. Secondo quanto riferito dalle Idf, il movimento palestinese Hamas, ha sparato in direzione degli aerei israeliani. “È stato preso di mira un sito di produzione di armi di proprietà di Hamas a Khan Younis, l’ingresso di un tunnel sotterraneo a Jabalia e un sito sotterraneo adibito al lancio di razzi a Gaza City”, hanno dichiarato le Forze di difesa israeliane in una nota.(Res)