Croazia: premier Plenkovic, saluto "Pronti per la patria" è inammissibile

- Il saluto "Pronti per la patria" (Za Dom spremni) del movimento nazionalista ustascia è "inammissibile". Lo ha ribadito il premier croato Andrej Plenkovic secondo quanto riporta la stampa locale. "Quel saluto è già inammissibile. Nessuno lo mette in dubbio", ha detto Plenkovic rispondendo alle domande dei giornalisti. Plenkovic ha poi precisato che il governo discuterà l'iniziativa del presidente della comunità ebraica di Zagabria di vietare completamente l'uso del saluto ustascia in pubblico. "Ne parleremo, ma è già inammissibile", ha detto il premier a proposito del saluto del movimento nazifascista che nella Seconda guerra mondiale si macchiò, fra le altre cose, della deportazione di ebrei, serbi, rom e oppositori politici nel campo di concentramento di Jasenovac. (Seb)