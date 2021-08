© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IL presidente del Consiglio Mario Draghi è "una persona che, in tempi non sospetti, ho ritenuto indispensabile in una fase di crisi e congiuntura storica come quella vissuta dall'Italia, dopodiché siamo in una democrazia, e questa implica che siano gli elettori a decidere da chi essere governati". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, a margine del meeting di Rimini. (Rin)