Roma: giro di vite contro i furti, 5 arresti (2)

- Due cittadini cubani, di 34 e 31 anni sono stati invece arrestati dai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia per furto in un negozio della Galleria Alberto Sordi. I due, notati aggirarsi per le vie del centro con fare sospetto, sono stati seguiti, osservazione e pedinati da una pattuglia di carabinieri in borghese e quando sono stati visti uscire dalla galleria li hanno bloccati. Erano riusciti a rubare due casse audio bluetooth, dopo averne danneggiato la confezione e rimosso il dispositivo antitaccheggio. Entrambi sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)