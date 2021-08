Roma: giro di vite contro i furti, 5 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno della stazione di Roma Termini, i carabinieri del nucleo scalo Termini hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino etiope di 27 anni che aveva appena rubato da un esercizio commerciale una confezione di profumo e un costume da bagno, dopo averne rimosso le placche antitaccheggio. I militari, prontamente intervenuti, su segnalazione di un addetto alla vigilanza del negozio, hanno recuperato la refurtiva, occultata all’interno di uno zaino in uso al ladro, unitamente ad un coltellino svizzero, verosimilmente utilizzato per rimuovere dispositivi antitaccheggio. La refurtiva recuperata e stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa della direttissima. (Rer)