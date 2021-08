Algeria-Marocco: Arabia Saudita esprime rammarico per interruzione rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha espresso il suo rammarico per l’attuale stato delle relazioni tra Marocco e Algeria. Di fronte alla decisione di Algeri di interrompere i rapporti diplomatici con Rabat, Riad ha auspicato un “ritorno alla normalità nelle relazioni tra i due Paesi quanto prima”. Il dicastero ha invitato Marocco e Algeria a privilegiare il dialogo e la diplomazia, arrivando a una soluzione delle questioni controverse in grado di fare l’interesse dei due popoli “fratelli” e garantire la sicurezza e la stabilità della regione. Il ministro degli esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, ha letto ieri una dichiarazione a nome del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in cui si stabiliva la rottura dei rapporti diplomatici con Rabat. Secondo quanto dichiarato dalla parte algerina, alla base della decisione ci sarebbero gli “atti ostili” del Marocco nei confronti dell'Algeria da metà luglio, in particolare le dichiarazioni a sostegno al diritto all'autodeterminazione della Cabilia, e le affermazioni su rapporti tra Algeria e Iran fatte dal ministro israeliano, Yair Lapid, durante la sua visita in Marocco. Negli ultimi giorni Algeri ha anche accusato Rabat di essere dietro gli incendi boschivi che hanno causato decine di vittime e devastato il nord del Paese. Da parte sua, il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha definito “ingiustificata, pretestuosa”, ma tuttavia “attesa” la scelta di Algeri.(Res)