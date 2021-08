Durigon: Mirabelli (Pd), ha messo in discussione lotta a mafia e antifascismo, lasci governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Durigon "è riuscito contemporaneamente a mettere in discussione un principio costituzionale come quello dell'antifascismo e la necessità di tenere alta la guardia nella lotta alla mafia. Dedicare un parco a Mussolini è grave, ma togliere l'intitolazione, proprio a Latina, a Borsellino e Falcone è un fatto ancor più grave". Lo dichiara in una nota il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd, che conclude: "Non si può consentire che chi ha pronunciato tali parole resti al governo".(Com)