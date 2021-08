Abruzzo: a Teramo terza edizione Climbing for climate, Università sul Gran Sasso per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Climbling for Climate, terza edizione (Cfc3) è un evento simbolico per sensibilizzare l'opinione pubblica locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici già in atto (con particolare attenzione agli effetti sulla perdita di biodiversità) alla luce degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu: lotta al cambiamento climatico e promozione della vita sulla terra/protezione della biodiversità, ma anche promozione del turismo sostenibile e dell'inclusione sociale ed economica di chi vive in aree periferiche (Sdg10), supporto alle comunità sostenibili. Il Calderone è il ghiacciaio più meridionale d'Europa. Situato sul versante nord est del Gran Sasso, è quasi del tutto scomparso a causa dei cambiamenti climatici. L'evento sul Gran Sasso è organizzato dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus), Università degli Studi di Brescia, Club Alpino italiano Sezione di Brescia, Atenei abruzzesi (Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Teramo, Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti Pescara) con i patrocini di ministero della Transizione ecologica, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile, SdsnItalia, Comitato glaciologico italiano, Universitas Montium (Unita), RUniPace (Rete Università per la Pace) e Club alpino italiano. (Gru)