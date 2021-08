Imprese: Bellanova, promuovere partecipazione donne all'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella con cui ci misuriamo oggi è una domanda sfidante che non dobbiamo eludere: come riorganizzare e ripensare le città perché siano capaci di sostenere le imprese femminili e il lavoro delle donne e siano, esse stesse, motore e occasione di un nuovo protagonismo delle donne nei settori chiave dell'economia come della pubblica amministrazione". Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova, nell'intervento di saluto all'evento "Le città delle donne, le imprese femminili motore del rilancio dell'economia", organizzato, tra gli altri, da "Le Città delle donne, gli Stati generali delle donne, Università di Genova, Campus Universitario di Savona". "Rafforzare l'empowerment femminile - ha spiegato - deve significare, tra le altre azioni indifferibili, in modo omogeneo dal nord al sud del Paese, promuovere il ruolo e la partecipazione delle donne all'innovazione e garantire la loro presenza nelle posizioni apicali per una crescita più sostenibile, inclusiva e innovativa. Vuol dire un piano di informazione e formazione mirato che consenta alle giovani donne in età scolare e alle loro famiglie di orientarsi verso le discipline Stem abbattendo il gap di competenze necessarie per rispondere ai fabbisogni di un mondo produttivo in rapida evoluzione". (com)