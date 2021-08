Ricerca: Mur, approvate graduatorie progetti per diffusione cultura scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato il decreto n. 2109 del 25 agosto 2021 del Direttore della Direzione generale della ricerca del ministero dell’Università e della ricerca che approva le graduatorie dei progetti “Contributi Annuali” e “Accordi di programma” presentati e valutati a seguito del “Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese” del 22 ottobre 2020. La legge n. 113 del 1991 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” - si legge in una nota - ha, infatti, come obiettivo favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica. Il decreto n. 2109/2021, approva la graduatoria con 73 progetti riferiti alla sezione “Contributi annuali” (la voce prevista dall’articolo 2-ter della legge n.113) destinando complessivamente 4.869.141,02 euro e la graduatoria con 17 progetti per “Accordi di programma” disciplinati dal comma 4 dell’articolo 1 della stessa legge per i quali sono stati assegnati in tutto 4.545.591,45 euro. (segue) (Com)