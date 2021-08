Ricerca: Mur, approvate graduatorie progetti per diffusione cultura scientifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In coerenza con la legge, la concessione dei contributi è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. In particolare, i progetti finanziati hanno come obiettivi, tra gli altri, incentivare, anche grazie a collaborazioni con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, attività di formazione e aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche, riorganizzare e potenziare le Istituzioni impegnate in queste attività, sviluppare la ricerca e la sperimentazione di metodologie per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza, promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendo le scuole stesse con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società. Le graduatorie con i progetti finanziati sono contenute negli allegati al decreto direttoriale, mentre gli esiti delle procedure di selezione sono consultabili sulla piattaforma Sirio https://mur-ricerca.cineca.it dove per ciascun codice progetto sarà disponibile la relativa scheda di valutazione con il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando. (Com)