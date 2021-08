Afghanistan-Cina: sicurezza diplomatici cinesi al centro incontro ambasciatore Wang e talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dei diplomatici cinesi e dell’ambasciata di Cina a Kabul, rimasta operativa a differenza di quelle occidentali, è stato il tema al centro del colloquio tra l’ambasciatore cinese in Afghanistan, Wang Yu, e una delegazione talebana. A riferirlo è il ministero degli Esteri cinese, secondo quanto riporta il quotidiano “Global Times”. “La Cina ha mantenuto una comunicazione fluida ed efficace e la consultazione con i talebani afgani a Kabul è un'importante piattaforma e canale per le due parti per discutere questioni di interesse comune”, ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in una conferenza stampa. La politica della Cina sull'Afghanistan è coerente e chiara, "rispettiamo sempre la sovranità e l'integrità territoriale dell'Afghanistan e sosteniamo il principio di non interferire negli affari interni del Paese e di attenerci a politiche amichevoli per tutti gli afgani", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri. "La Cina è disposta a continuare a sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione con l'Afghanistan e svolgere un ruolo costruttivo per la pace e la ricostruzione del Paese", ha affermato il portavoce.(Cip)