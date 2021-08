Tanzania: sparatoria vicino all'ambasciata francese a Dar es Salaam, ucciso il sospetto assalitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è stata segnalata poco fa nei pressi dell'ambasciata francese a Dar es Salaam. A riferirlo sono fonti della sicurezza citate dai media locali, secondo cui il sospetto aggressore è stato neutralizzato da un cecchino. Il movente dell'attacco non è ancora chiaro e le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La sparatoria è avvenuta mentre la presidente Samia Suluhu stava incontrando i vertici della polizia in un luogo non noto. L'ambasciata degli Stati Uniti in Tanzania ha emesso un avviso esortando i suoi cittadini a evitare l'area vicino all'ambasciata francese e a monitorare i media locali per ottenere informazioni. (Res)