Roma: Capriccioli (+Eu), Lucha y siesta indispensabile per la città, oggi conquista per tutte e tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lucha y siesta, spazio ed esperienza politica femminista e transfemminista indispensabile per la nostra città, grazie alla Regione Lazio oggi è finalmente salva, e questa è una conquista per tutte e per tutti". Così in una nota Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio regionale del Lazio. "Sono orgoglioso di aver contribuito, supportando insieme ad altri colleghi e colleghe l'iniziativa della compagna Marta Bonafoni, al percorso che ha portato all'aggiudicazione dell'asta per l'immobile di Lucio Sestio. In ogni tappa di questo percorso - aggiunge ancora - dai primi tentativi di incardinarlo fino al suo compimento, la Regione Lazio ha dimostrato la volontà di mettere in sicurezza una realtà che non solo è un presidio che ha accompagnato decine di donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza maschile, ma è un'esperienza complessiva unica e un punto di riferimento per il territorio e per il tessuto sociale della città, che è stato per anni, e per fortuna continuerà a essere, fondamentale per la capitale".(Com)