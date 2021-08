Russia: Lavrov, divieto Ue a visti Schengen per residenti Crimea è punitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell’Unione europea di vietare il rilascio di visti Schengen ai residenti della Crimea è una punizione per il loro assenso alla riunificazione con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, oggi a Vienna dove è stato ricevuto dall’omologo Alexander Schallenberg. “Il popolo della Crimea ha espresso la sua volontà liberamente e ora viene punito per le sue opinioni politiche, per aver sostenuto la riunificazione della Crimea alla Russia con un voto”, ha detto Lavrov, aggiungendo che la decisione dell’Ue va contro le convenzioni internazionali. “Anche se immaginiamo che questa sia un’annessione e un’occupazione, allora che cosa hanno a che fare con ciò i residenti della penisola e il loro diritto ad avere un visto Schengen e viaggiare in Europa?”, si è chiesto polemicamente il ministro. (Geb)