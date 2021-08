Niger: esercito rivendica uccisione di oltre 100 jihadisti al confine con il Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Niger ha rivendicato l'uccisione di oltre 100 jihadisti in un'operazione condotta nell'area di Torodi, nella regione sud-occidentale di Tillabe, vicino al confine con il Burkina Faso. L'operazione, si legge in un comunicato, è stata condotta per "individuare e neutralizzare" i responsabili dell'imboscata e dell'attentato dinamitardo che lo scorso 31 luglio ha ucciso 19 agenti di sicurezza impiegati in una missione di rifornimento. Il Niger occidentale, in particolare la cosiddetta "zona delle tre frontiere", è teatro di frequenti attacchi armati attribuiti a gruppi jihadisti con sede nel nord del Mali dal 2017. (Res)