Messico: rallenta corsa inflazione, a metà agosto a +5,58 per cento su anno (2)

- La tendenza al rialzo degli ultimi mesi, registrata non solo in Messico, ha spinto la giunta dei governatori di Banxico, riunita a metà agosto, ad alzare il tasso di sconto di 25 punti base, portandolo al 4,50 per cento. La decisione, ampiamente prevista dagli analisti ma decisa da tre governatori su cinque, risponde soprattutto al fatto che "l'inflazione globale è continuata ad aumentare considerevolmente per le pressioni sui prezzi delle materie prime". Banxico segnala che le banche centrali dei Paesi con economie avanzate portano avanti politiche di stimolo monetario, ma avverte anche che in alcuni casi "si prevede una riduzione, e che diverse economie emergenti le hanno già ridotte". Sulla dinamica interna dei prezzi grava l'interruzione delle catene del valore e della produzione di alcuni beni e servizi, si legge ancora nella nota. (segue) (Mec)